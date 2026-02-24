Santiago de los Caballeros. – Un hecho violento se registró la tarde de este martes en el sector Arroyo Hondo Abajo, donde un hombre presuntamente roció con gasolina y prendió fuego a su hermano mayor tras una acalorada discusión.

La víctima fue identificada como Juan Pichardo Zapata, de 37 años, quien permanece en estado crítico en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibe atenciones médicas especializadas.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por fuentes del centro de salud, el paciente presenta quemaduras de segundo grado, tanto superficiales como profundas, además de insuficiencia respiratoria por inhalación de humo y lesión pulmonar provocada por la exposición al fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias que originaron la discusión entre los hermanos ni han informado si el presunto agresor ha sido detenido.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen las informaciones sobre el estado de salud del afectado y las posibles acciones legales que podrían derivarse del incidente.