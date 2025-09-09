MAO, Valverde.– La Diócesis de Mao-Montecristi informó este martes la suspensión del sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez, tras recibir una denuncia de presunto abuso contra dos hermanas menores de edad. La medida tiene como propósito permitir el inicio de una investigación interna y colaborar con los organismos correspondientes para el esclarecimiento del caso.

En un comunicado oficial, la Diócesis explicó que la decisión busca garantizar la transparencia y la justicia:

“Hacemos de conocimiento que el sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez ha sido suspendido del ejercicio público de su ministerio, para fines de investigación, ante la denuncia y/o acusación de la cual ha sido objeto”, señala el documento.

Compromiso con las víctimas

La Iglesia Católica en esta jurisdicción diocesana manifestó su compromiso de ofrecer asistencia espiritual y psicológica a las presuntas víctimas, al tiempo de orientarles sobre los procedimientos legales y de acompañamiento que deben seguir en un caso de esta naturaleza.

La institución religiosa reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a cualquier tipo de abuso y recordó las palabras del Papa Francisco: “En la Iglesia no hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”.

Proceso de investigación

Con la suspensión, el sacerdote Peña Sánchez queda apartado de toda labor pastoral y de la administración de sacramentos mientras se desarrollan las indagatorias. La Diócesis aseguró que actuará en coordinación con las autoridades competentes, reafirmando que este tipo de denuncias deben recibir atención inmediata y sin encubrimiento.

Contexto y antecedentes

En los últimos años, la Iglesia Católica en la República Dominicana ha enfrentado varios señalamientos relacionados con casos de abuso sexual, lo que ha llevado a la Conferencia del Episcopado Dominicano a reforzar sus protocolos de prevención y actuación. Dichos lineamientos incluyen la suspensión inmediata de clérigos acusados, la colaboración con la justicia ordinaria y el acompañamiento a las víctimas.

Organismos de derechos humanos y colectivos de protección a la niñez han resaltado la importancia de que estas investigaciones se realicen con celeridad y transparencia.

Próximos pasos

La Diócesis de Mao-Montecristi llamó a la comunidad a mantener la prudencia mientras avanza la investigación y reiteró su disposición de colaborar plenamente con el Ministerio Público.