Filadelfia (EE.UU.). EFE. Joel Embiid consiguió doble-doble de 22 tantos, incluidos dos tiros libres clave cuando restaban 15 segundos del tiempo reglamentario, y logró 10 rebotes para los Sixers de Filadelfia, que derrotaron 97-92 a los Nuggets de Denver.

Los Sixers mantienen el invicto en su campo al estar 13-0 en Filadelfia, y suman tres victorias consecutivas y siete de ocho.

Tobías Harris aportó 20 tantos y el reserva Matisse Thybulle encestó 13.

El dominicano Al Horford tuvo 11 puntos en 31 minutos sobre la pista de juego.

Horford anotó 5 de 16 tiros de campo, incluido 1 de 8 triples, tuvo nueve rebotes y entregó dos asistencias.

Por los Nuggets, Will Barton consiguió 26 tantos, liderando el ataque.

Nikola Jokic tuvo doble-doble de 15 puntos y 11 asistencias.

Lillard lidera Portland

Portland (EE.UU.). EFE. Damian Lillard obtuvo 31 puntos, incluyendo ochotriples, y agregó seis asistencias para los Trail Blazers de Portland, que superaron por 115-87 a los Knicks de Nueva York.

Hassan Whiteside colaboró con doble-doble de 17 puntos y 15 rebotes y Carmelo Anthony, quien ya jugó para los Knicks, encestó también 16 puntos para el equipo de Portland.

Por los Knicks, que sólo suman cuatro victorias, la menor cantidad en el campeonato, Julius Randle aportó 15 tantos.

El reserva Mitchell Robinson consiguió 14 y Allonzo Trier, que también salió del banquillo, logró 13.

Heat triunfan

Miami (EE.UU.). EFE. Kendrick Nunn logró 36 puntos como líder anotador y los Heat de Miami ganaron por135-121 a los Hawks de Atlanta en tiempo de prórroga.

El equipo de Miami consiguió la marca de 11-0 en partidos celebrados en su campo.

Los Heat abrieron el tiempo de prórroga con una racha de 16-0 y consiguieron el margen de victoria más amplio de la NBA en partidos en la prórroga desde el 31 de octubre de 2009, cuando los Sixers de Filadelfia vencieron por 141-127 a los Knicks de Nueva York.

Nunn dirigió una lista de cuatro jugadores con anotación de doble dígito..

Duncan Robinson logró 34 puntos y Ban Adebayo colaboró con un triple-doble de 30 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias. Robinson empató un récord de franquicia con 10 triples.

Por los Hawks, DeAndre Hunter obtuvo 28 puntos como mejor encestador del equipo.

Charlotte triunfa

Charlotte (EE.UU.). EFE. Devonte Graham aportó 29 puntos como líder anotador de los Hornets de Charlotte, que vencieron 114-113 a los Wizards de Washington.

El equipo de Charlotte concluyó una serie de cinco partidos en su campo con marca de 2-3.

Terry Rozier logró 17 tantos y Miles Bridges consiguió 16 para el equipo de Charlotte.

Por los Wizards el reserva Davis Bertans consiguió 32 puntos, su mejor marca de por vida, logró ocho triples y nueve rebotes como líder de ataque.

Resultados

Juegos de hoy

8:00 p.m. Los Lakers en Orlando

8:00 p.m. Los Clippers en Toronto

8:00 p.m. Houston en Cleveland

8:00 p.m. Boston en Indiana

8:30 p.m. Charlotte en Brooklyn

9:00 p.m. Utah en Minnesota

9:00 p.m. Atlanta en Chicago

10:00 p.m. Memphis en Proenix

10:30 p.m. New Orléans en Milwaukee

11:00 p.m. Oklahoma en Sacramento

11:30 p.m. New York en Golden State

Juegos de mañana

9:00 p.m. Filadelfia en Boston

9:30 p.m. Cleveland en San Antonio

10:00 p.m. Dallas en Detroit

11:30 p.m. Portland en Denver

Juegos del viernes

8:00 p.m. New Orléans en Filadelfia

8:00 p.m. Houston en Orlando

8:00 p.m. Lakers en Miami

9:00 p.m. Milwaukee en Memphis

9:00 p.m. Charlotte en Chicago

10:00 p.m. Golden State en Utah

10:30 p.m. Clippers en Minnesota

11:00 p.m. New York en Sacramento