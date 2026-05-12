Protestan en Pedro García contra explotación minera

Residentes en la comunidad Pedro García, durante una protesta contra la minería. / Foto Javier Balbuena

SANTIAGO. Decenas de comunitarios del distrito municipal de Pedro García, localidad ubicada en la falda de la cordillera Septentrional, próximo a la carretera que comunica a esta ciudad con Puerto Plata, participaron ayer en una marcha para rechazar una eventual explotación minera en esa zona del Cibao Central.

Con consignas como “la cordillera no se negocia”, “el agua es más importante que el oro” y “nuestros ríos y arroyos deben ser defendidos hasta con la vida”, los comunitarios recorrieron las calles del distrito municipal de Pedro García, vigilados de cerca por agentes policiales.

La jornada de protesta transcurrió en completo orden y contó con el respaldo de la Policía Nacional, cuyos agentes garantizaron la seguridad de los participantes durante todo el recorrido.

Niños, jóvenes y personas mayores se unieron a la manifestación para reafirmar que Pedro García es una tierra noble, trabajadora y orgullosa de la naturaleza que posee, donde sus moradores disfrutan de aguas cristalinas y hermosos paisajes naturales que forman parte de su identidad y el sustento de su comunidad.

A esta causa se sumaron la Asociación para el Desarrollo de Pedro García, líderes comunitarios como Roberto, Angel y Dangiro Domínguez, además de iglesias, juntas de vecinos, clubes deportivos e instituciones comunitarias, evidenciando que la defensa del pueblo no tiene colores políticos ni diferencias, sino un mismo corazón unidos por el bienestar colectivo.

Mientras que el alcalde o director municipal, Jaudith Rodríguez, expresó que la lucha en defensa de las montañas y recursos naturales representa un movimiento de unión y esperanza para toda la población.

“Esta lucha es de unión y esperanza con nuestra población, para que todos se empoderen en defensa de nuestras lomas y montañas, además para que no desaparezcan decenas de fuentes acuíferas y miles de tareas cultivables!”, manifestó Rodríguez.

Para el domingo 24 de los corrientes, el movimiento cívico y campesinos “Unidos somos más”, además de la Iglesia católica local tienen previsto realizar otra protesta pública en esta ciudad, partiendo desde la explanada frontal del Monumento a los Héroes de la Restauración, para recorrer varias calles céntricas de aquí.