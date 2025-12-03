La reapertura del hotel Mercedes, transformado en Centro Cultural BanReservas, es el acontecimiento más importante y trascendente de la función pública en la gestión cultural del gobierno del presidente Luis Abinader que devuelve esplendor y nueva utilidad al icónico edificio del centro de Santiago.

Inaugurado en 1929 como hotel con el nombre de la esposa del primer propietario, se mantuvo abierto hasta poco antes de su aniversario de diamante, en 2002, y luego cayó en desuso y abandono en medio de disputas legales e intentos de transferir la titularidad del inmueble, hasta su actual rescate.

En su larga existencia fue escenario de hitos para los santiagueros, su atractivo como uno de los principales edificios del centro histórico es parte de la identidad arquitectónica de Santiago por su belleza imponente y fue sede de sucesos trascendentes en la música, la radio, el deporte y la vida social.

Convertido en Centro Cultural BanReservas, a partir de ahora aloja el Museo de Arte de Santiago, con obras expuestas restauradas por la entidad bancaria, espacios para exposiciones permanentes e itinerantes, así como una sala inmersiva y de la realidad virtual, además de otros atractivos y facilidades.

Es fruto de una inversión gubernamental, vía el banco estatal, de cientos de millones de pesos, en un trabajo que tomó años de planificación y rescate con múltiples actores y héroes anónimos que contribuyeron para devolverle esplendor al edificio y darle nuevo uso como atractivo cultural y turístico.

El rescate del hotel Mercedes, como patrimonio arquitectónico y social, ahora museo, sede de exposiciones y mirador natural del casco urbano desde su cuarto nivel para usos múltiples, es nueva oferta turística de Santiago y parte de su enorme potencial cultural que debe ser explotado dentro de las características particulares de la metrópolis regional en explosión desarrollista y vanguardista.