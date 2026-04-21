Leah Campos y su crítica a la cumbre progresista

La IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se acaba de celebrar en Barcelona, España, se ha prestado a controversias por estos lares por la presencia de un representante del Gobierno.

La embajadora estadounidense Leah Campos ha incrementado la discusión al criticar el evento, también denominado cumbre progresista, por los evidentes cuestionamientos a la política de Donald Trump.

La desinformación, sobre lo cual disertó el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, como delegado del Gobierno, fue uno de los puntos aludidos por la diplomática en su crítica a la cumbre.

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Dijo Campos que “cuando la izquierda global pronuncia las palabras “cuidado con la desinformación”, está abogando por censura, simple y llanamente”.

Pero esa no es más que una opinión personal, que también puede discutirse. Olvida que la cumbre fue de gobiernos democráticos y no de partidos políticos.