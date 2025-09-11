Santo Domingo, RD.- La capital dominicana continúa consolidándose como un destino estratégico para congresos, convenciones e incentivos, luego de que hoteleros locales invirtieran cerca de 100 millones de dólares en nuevas infraestructuras y anunciaran la incorporación de 400 nuevas habitaciones en los próximos meses, informó la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Yudit García, durante el segundo día de la feria turística “SDQ MICE 2025”.

El evento, que se celebra en el hotel Crowne Plaza Santo Domingo hasta el viernes 12 de septiembre, cuenta con alianzas estratégicas internacionales, entre ellas la Professional Convention Management Association (PCMA), la mayor red global de profesionales del turismo de reuniones y congresos, fortaleciendo la posición de Santo Domingo en la industria MICE.

Hoteleros de Santo Domingo

“Esta alianza aporta formación de vanguardia, oportunidades de networking y una visión global que posiciona a Santo Domingo como un destino competitivo para congresos, convenciones e incentivos”, destacó García.

La feria reúne a compradores internacionales, expositores y autoridades del sector turístico, combinando negocios, innovación y promoción del destino, mientras destaca la Ciudad Colonial y la modernidad de la capital como escenarios ideales para grandes encuentros internacionales.

Impulso al turismo de reuniones y programas de inclusión

Dentro de la programación de SDQ MICE 2025, se destacan iniciativas como el programa estudiantil “Future Leaders”, que amplió su alcance incorporando más universidades y jóvenes interesados en la industria MICE. Además, se firmó un Acuerdo de Cooperación entre la AHSD y la Fundación Futurum Educandi, orientado a promover modelos de gestión inclusivos, educación, innovación y la integración laboral de personas con discapacidad.

La agenda también prioriza la innovación, sostenibilidad y transformación digital, mostrando el impacto económico y social de la industria de reuniones y eventos en la República Dominicana.

Agenda destacada del segundo día

El miércoles 10 incluyó conferencias sobre neurociencia, networking y marketing, así como marketing de destino y la experiencia de Santo Domingo como modelo sostenible en eventos. Además, se realizaron rondas de negocios B2B y un Business Workshop que conectó a proveedores locales con compradores internacionales.

El jueves 11 se centró en sesiones educativas y talleres especializados, incluyendo presentaciones sobre Customer Experience, inteligencia artificial en gestión de eventos, y liderazgo empático para crear nuevas formas de trabajo, culminando con un post-tour en Dreams Cap Cana para mostrar la oferta complementaria del país en el segmento MICE.

Apoyo institucional y alianzas estratégicas

El Ministerio de Turismo (MITUR), principal aliado estratégico del evento, reafirmó su compromiso con la diversificación de la oferta turística y la consolidación de Santo Domingo como capital de negocios y eventos del Caribe. Entre los aliados locales destacan Turenlaces del Caribe, Colonial Tours, Clúster Turístico de Santo Domingo, Banreservas, Banco Popular, Banco BHD, así como cadenas hoteleras y aerolíneas nacionales.