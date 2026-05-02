El Corredor 27 de febrero ha registrado un gran crecimiento al pasar de movilizar 4,000 a más de 16,000 pasajeros diarios en apenas cuatro días, así lo informó Onéximo González, vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

El funcionario destacó que este incremento responde a una mejora sustancial en la operatividad de la ruta.

Por primera vez en la historia del servicio, se garantiza una frecuencia constante de autobuses cada 5 minutos durante toda la jornada, eliminando las largas esperas para los ciudadanos.

“El pueblo nos habló; nos pidió un servicio digno, rápido y constante. Escuchamos, corregimos la operación y hoy avanzamos con resultados contundentes”, afirmó el funcionario durante el anuncio de estas mejoras.

González subrayó que el compromiso de la actual gestión es devolver el respeto al usuario mediante una administración que escucha y acciona. En ese sentido, la institución reafirmó su voluntad de mantener autobuses puntuales y seguros, asegurando que la «Nueva OMSA» trabaja directamente para el bienestar de la gente.

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Como parte de su política de compromiso social, la OMSA anunció que los adultos mayores de 65 años se transportarán de manera completamente gratuita en este corredor.

Esta medida representa un subsidio directo para los envejecientes, quienes componen el 2.5% del volumen total de usuarios de la ruta.

Dijo que, con esta iniciativa, el organismo busca aliviar la carga económica de este sector vulnerable, garantizando su derecho a la movilidad urbana sin costo alguno, bajo los más altos estándares de calidad y trato humano.

En el ámbito de la salud, González sostuvo que la institución puso en marcha un avanzado proceso de inocuidad mediante tecnología de ozono para higienizar los conductos de aire y espacios internos de las unidades.

“Este sistema elimina eficazmente malos olores, bacterias, virus y hongos, transformándolos en oxígeno puro sin dejar residuos tóxicos”, manifestó el director de la Omsa.

Dijo que, para ello, se ha habilitado una estación propia equipada con tecnología Turbo Fast de inyección de ozono ultravioleta, capaz de purificar el aire de cada autobús en solo 10 minutos, logrando un 99.9% de desinfección total.

Adicionalmente, se confirmó que el Corredor 27 de Febrero se emparejará próximamente con la ruta hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), una medida estratégica que facilitará el acceso a miles de estudiantes universitarios.

Aseguró que esa expansión busca optimizar la conexión del transporte público con los centros de estudio, asegurando que los jóvenes cuenten con un servicio eficiente que se adapte a sus necesidades académicas.

El funcionario afirmó que todas las unidades del corredor serán intervenidas diariamente con este proceso de higienización para salvaguardar la salud de los pasajeros.

“Estamos garantizando autobuses limpios, puntuales y sin abusos”, concluyó Onéximo González, enfatizando que estas acciones son solo el inicio de una transformación profunda.