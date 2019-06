BUDAPEST, Hungría (AP).- La cifra de fallecimientos por el choque de un bote turístico y un crucero en el río Danubio la semana pasada aumentó en cuatro a 19, informó el jueves la policía húngara.

El cuerpo de una turista surcoreana fue hallado en Budapest, mientras que los restos de uno de los dos tripulantes húngaros fueron encontrados en el poblado de Erd, 21 kilómetros (13 millas) río abajo del sitio del choque, el cual ocurrió bajo el Puente Margit, cerca del edificio del Parlamento húngaro, indicó la policía.

Horas antes, la policía anunció la recuperación en Budapest de los cadáveres de dos hombres surcoreanos. Uno fue hallado a unos 3,2 kilómetros (2 millas) del Puente Margit, mientras que el otro fue localizado unos 5,6 kilómetros (3,5 millas) río abajo.

Ocho surcoreanos y el otro tripulante siguen desaparecidos. Hasta el momento se sabe de siete turistas que sobrevivieron cuando el Hableany (Sirena) se hundió segundos después de ser golpeado por el Viking Sigyn, un crucero del río con 95 camarotes.

El capitán ucraniano del crucero, identificado previamente como Yuriy C., también estuvo involucrado en un choque en Holanda el 1 de abril, indicó el jueves la procuraduría de Budapest.

Viking River Cruises, los propietarios de los cruceros, confirmaron a The Associated Press en un comunicado que el hombre de 64 años iba en el Viking Idun cuando chocó con un buque tanque en el estuario del río Scheldt cerca del poblado de Terneuzen, en el sur de Holanda, pero en esa ocasión no se desempeñaba como capitán.

“No podemos hacer más comentarios mientras continúan las investigaciones de ambos incidentes”, afirmó la compañía.

El capitán ucraniano fue arrestado en Budapest el sábado, sospechoso de poner en riesgo un transporte acuático que derivó en un accidente masivo letal. Sigue detenido mientras un tribunal de apelaciones emite un fallo en torno a las objeciones de los fiscales a que sea liberado con una fianza de 15 millones de forintos (52.770 dólares).

La fiscalía dice que el capitán borró datos de su teléfono celular después de la colisión en Budapest.