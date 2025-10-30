Miami (EE.UU.)(EFE).- El huracán Melissa decreció este miércoles a categoría 1 mientras se acerca a Las Bahamas, reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos tras azotar Cuba y dejar al menos cuatro muertos en Jamaica, 23 en Haití y uno en República Dominicana.

El ciclón, que golpeó a Cuba este miércoles como categoría 3, estaba en el último reporte a 130 kilómetros (80 millas) al sureste del centro de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento de 26 kilómetros por hora (16 millas por hora) hacia el noreste.

El organismo estadounidense anticipó condiciones de huracán para Bahamas y lluvias este miércoles y jueves, mientras que en Cuba «la lluvia ha disminuido», pero aún «se esperan aguaceros dispersos adicionales» por la noche.

«Las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando porciones de La Española, Jamaica, este de Cuba, las Islas Caimán durante el resto del día, afectarán Las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos días, y se propagarán hacia las Bermudas a finales de esta semana», aseveró.

23 muertos, 17 heridos y 13 desaparecidos en Haití

Al menos 23 personas murieron, entre ellas una veintena por la crecida de un río, otras 17 resultaron heridas y 13 permanecen desaparecidas por el paso del huracán Melissa por Haití, mientras continúan las lluvias torrenciales en varias regiones del país, que han dejado más de 13.000 desplazados, según el último balance oficial de víctimas.

En el oeste, las crecidas del río La Digue provocaron inundaciones en Petit-Goâve, en la entrada sur de Puerto Príncipe, causando la muerte de al menos 20 personas, entre ellas diez niños, y donde las labores de búsqueda continúan, informó este miércoles en un comunicado la Dirección de Protección Civil (DPC).

Entre los últimos incidentes registrados, un hombre que circulaba en motocicleta resultó herido por la caída de un árbol y la persona que le acompañaba está desaparecida.

Aumenta a cuatro la cifra de muertos en Jamaica

El ministro de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres de Jamaica, Desmond McKenzie, confirmó este miércoles que al menos cuatro personas, tres hombres y una mujer, fallecieron en Black River, en Saint Elizabeth, donde tocó tierra el martes el huracán Melissa con categoría 5, en el suroeste del país.

«Todo indica que estas personas son víctimas directas del huracán, y espero que no haya más víctimas mortales. A pesar de que siempre es posible que se produzcan muertes durante fenómenos climáticos severos, su Gobierno trabaja con el optimismo constante de que se salvarán todas las vidas», declaró McKenzie en un comunicado.

En este sentido, el ministro subrayó que fue un «suceso profundamente lamentable» y el Gobierno de Jamaica expresó «su más sincero pésame a las familias y amigos de las víctimas».

Los municipios que notificaron los mayores daños son: Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, en el suroeste de Jamaica.

El superintendente de Policía Coleridge Minto precisó que la localidad que quedó más afectada fue Saint Elizabeth.

«Estamos aquí en Black River, la capital de Saint Elizabeth. No sé ni por dónde comenzar. Las condiciones aquí son devastadoras, catastróficas, está todo arrasado. El hospital está totalmente devastado. Todas las instalaciones de la Policía están destruidas», lamentó Minto en declaraciones difundidas por la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, en sus siglas en inglés) en la red social X.

Cuba evalúa cuantiosos daños

El potente huracán Melissa sembró destrucción a su paso por el oriente de Cuba, dejando millones de personas sin flujo eléctrico e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales.

Por el momento la Defensa Civil no tiene constancia de víctimas mortales o desaparecidos, aunque los rescatistas no han llegado aún a muchas áreas rurales y montañosas muy afectadas, principalmente a causa de las intensas lluvias, que han provocado el desbordamiento de múltiples ríos y presas, inundaciones súbitas y corrimientos de tierras.

Según el Instituto de Meteorología (Insmet) en apenas quince horas Melissa dejó hasta 400 milímetros de agua (o litros por metro cuadrado) en seis localidades, entre 200 y 300 milímetros en doce localidades y más de 100 milímetros en 72 localidades.

Melissa se dirige hacia Bahamas

El NHC indicó que Melissa avanza actualmente a unos 22 kilómetros por hora en dirección Bahamas, donde se estima que llegará hoy y que los efectos comiencen a sentirse en las próximas horas.

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora con ráfagas aún mayores y es posible que se fortalezca ligeramente entre hoy y mañana, según el NHC.

En el sureste de las Bahamas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 12 y 25 centímetros este miércoles, con posibles inundaciones repentinas.

El sureste y el centro de Bahamas están bajo alerta de huracán, además de Bermudas, donde el organismo espera que Melissa pase cerca o al oeste la noche del jueves.

Por otra parte, el NHC señaló que las lluvias han disminuido en Jamaica, aunque todavía son posibles algunos chubascos dispersos. Melissa tocó tierra ayer en esta isla caribeña, donde provocó daños devastadores.