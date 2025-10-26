Huracán Melissa deja a Pedernales sin sol; autoridades mantienen vigilancia ante aguaceros torrenciales

PEDERNALES — Cuatro días sin sol en la franja fronteriza. Desde la madrugada del pasado jueves la provincia de Pedernales ha registrado lluvias copiosas asociadas al fenómeno meteorológico Melissa, que hoy se ha intensificado a huracán, informaron residentes y autoridades locales.

Los aguaceros, que comenzaron alrededor de las 2:00 a.m. del jueves, se mantuvieron de manera intermitente durante la noche del domingo, lo que ha provocado que los habitantes comenten con humor y preocupación que “ya hace falta la vitamina D del sol”. A pesar de la persistencia de las precipitaciones, hasta ahora no se han reportado inundaciones ni correntadas de agua a gran escala en el municipio cabecera.

Sí se registraron lluvias e inundaciones de menor consideración en la comunidad de Oviedo, ubicada a unos 70 kilómetros del municipio de Pedernales, aunque las fuentes locales indican que los daños fueron limitados y no se reportan víctimas.

Pronóstico y alertas

La Oficina de Meteorología advierte que en la región se esperan aguaceros fuertes a torrenciales en las próximas horas, producto del paso del sistema. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre ríos, arroyos y zonas bajas, y recomiendan a la población extremar precauciones.

Impacto local

Pedernales amaneció silenciosa y con lluvias continuas, sin presencia del sol.

No se han confirmado reportes de daños estructurales severos ni víctimas en el municipio hasta el momento.

Comunidades vecinas como Oviedo experimentaron anegamientos moderados.

Recomendaciones

Se sugiere a la población:

Evitar cruzar ríos, cañadas o calles inundadas.

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del COE e Indomet.

Preparar un kit de emergencia con documentos, agua y medicinas básicas.

Las autoridades locales y los organismos de emergencia permanecerán en alerta y ofrecerán información oficial ante cualquier eventualidad.