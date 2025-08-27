Identifican al autor del tiroteo en Minneapolis 

Robin Westman, identificado como el autor del tiroteo en Minneapolis tras encontrarse vídeos publicados en YouTube con un arsenal de armas.



El autor del tiroteo ocurrido este miércoles en Minneapolis (EEUU), el que murieron dos niños, ha sido identificado como Robin Westman, según ha confirmado a ‘The Associated Press’ un funcionario bajo condición de anonimato. El ataque se produjo a primera hora de la mañana, cuando el sospechoso abrió fuego contra una iglesia de una escuela católica en plena misa. Poco después, se quitó la vida.

La Policía Local ha señalado que Westman iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. «Creemos que utilizó las tres», aseguró el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, quien detalló que se realizaron «docenas» de disparos desde el exterior del templo, ya que en el interior no se han hallado casquillos.

«Este ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban», ha resaltado el jefe de Policía. «Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia», lamentó O’Hara.

Esclarecer lo ocurrido

De momento, no se han confirmado las motivaciones exactas de Westman, aunque la policía considera que se trató de un ataque planificado. Los agentes trabajan ahora en el análisis de los vídeos y escritos que dejó publicados, con el objetivo de esclarecer los detalles de su perfil psicológico y determinar posibles vínculos con grupos extremistas.

La tragedia ha sacudido a la comunidad local, que permanece consternada por un ataque dirigido contra menores en un lugar de culto. El Departamento de Policía de Minneapolis respondió esta mañana a un incidente armado con «múltiples víctimas» en una escuela católica de la ciudad.

Tal y como aseguran desde ‘Reuters’, hay 3 fallecidos, dos niños menores de edad de 8 y 10 años, han perdido la vida. Hacía tan solo tres días desde que los menores comenzasen las clases en este curso académico. Los hechos han ocurrido alrededor de las 8 y media de la mañana.

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias del ataque. En paralelo, las autoridades han pedido prudencia y evitar la difusión de informaciones no verificadas hasta que se ofrezcan datos contrastados en las próximas horas.

