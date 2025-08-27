OCN-Interpol captura en el AILA a dos hombres por homicidios

Santo Domingio.- La Policía Nacional, a través de la OCN-Interpol Santo Domingo, en coordinación con la Dirección General de Migración, capturó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas a dos hombres requeridos por la justicia, ambos acusados de homicidios cometidos en hechos distintos.

Los capturados son Santo Genao Cabral, alias Alberto 15, de 44 años, y de Yeison José González Falcón, alias Químico, de 31, quienes intentaban abordar vuelos hacia Estados Unidos al momento de ser detenidos.

Fueron entregados a las autoridades

En el caso de Genao Cabral, pesaba la orden de arresto No. 0054-2019, emitida por el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acusado de ultimar con arma blanca a Moisés Pérez en octubre de 2019, en el sector La Ciénaga.

Mientras que González Falcón era buscado mediante dos órdenes de arresto, por la muerte de José Ángel Araujo en Baní en 2021, y de María Soraida González Martínez, en 2022, al disparar contra una residencia en esa misma provincia.

OCN-Interpol Santo Domingo

Ambos hombres fueron entregados en buen estado de salud a las autoridades competentes, para ser puestos a disposición del Ministerio Público y responder por los crímenes que se les imputan.