SANTIAGO.- La Arquidiócesis local de la Iglesia católica en esta ciudad, lanzó su voz de alerta ante el auge de la cultura de la muerte en la República Dominicana y dijo que el machismo se ha llenado de odio, llevando a los hombres a cometer los crímenes más horrendos contra el ser a quien un día le prometió y le juró amor al contraer matrimonio.

La opinión al respecto está contenida en el comentario editorial titulado “Un día de luces y sombras” del semanario nacional católico Camino para referirse al día Internacional de la Mujer, que se conmemora este próximo domingo ocho de los corrientes y precisamente en esa fecha circula en todas las parroquias del país el vocero escrito de la Iglesia.

Indica que este ocho de marzo del 2026, en el país está revestido de luces y sombras, ya que con el paso de los años hemos visto cómo las mujeres han ido conquistando espacios en las áreas políticas, económicas, empresariales y educativos.

Asimismo señala que eso queda claramente evidenciado en las graduaciones de las universidades, donde la mayoría que logran obtener un título profesional son del sexo femenino.

“Este avance contrasta con la otra realidad llena de horror que significa ver la cantidad de mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar, con una secuela de muertes que son aterradoras”, subraya Camino.

Precisa que la mayoría de las veces esas escenas infernales transcurren dentro de las viviendas, un espacio que debería ser sagrado para todas las familias.

“Para contrarrestar esta cultura de muerte que crece cada día, se hace urgente implementar una educación basada en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, y debe comenzar desde la niñez, en cada hogar, sabiendo que ese espacio debe ser para el diálogo, la comprensión y la armonía”, agrega Camino.

Sostiene que las palabras conmueven, pero es el ejemplo el que motiva a imitar lo que nos dicen.

“Desde Camino esperamos que este ocho de marzo marque el inicio de nuevas actitudes hacia las mujeres y que la violencia doméstica desaparezca para siempre”, dice en otro lado el editorial de Camino.

Solicita que se multipliquen las políticas sociales en favor de las mujeres y sobre todo para aquellas que viven en los campos y barrios marginados de la nación y que muchas veces envejecen no por el paso de los años, sino por las condiciones de pobreza extrema en que viven.