Hombre mata a su pareja y luego se suicida en Moca

Moca.- Un hombre le quitó la vida a su pareja sentimental y posteriormente se suicidó en un hecho ocurrido en el sector Guauci, en el municipio de Moca, provincia Espaillat, situación que ha generado profunda consternación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con informaciones preliminares, la víctima fue identificada como Carolina Altagracia Moscoso Camacho, mientras que el agresor respondía al nombre de Ramón. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias en que se produjo el suceso.

Puedes leer: Aplazan audiencia del caso Jean Alain por licencia médica de imputado

Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El trágico hecho ha causado gran impacto en la comunidad de Guauci, donde vecinos manifestaron sorpresa y pesar por lo sucedido. Las autoridades continúan las indagatorias para determinar las causas que desencadenaron esta tragedia.