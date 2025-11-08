Haina.– El Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenó a 20 años de prisión a Michael de los Santos Aquino, tras ser hallado culpable de participar en un robo agravado ocurrido en Bajos de Haina en septiembre de 2022. La decisión fue adoptada por las juezas Rosa Edalia Mateo, Ana Inés Susana y Loida Paola Amador Sención, quienes valoraron como suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público. De los Santos Aquino deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Durante el juicio, los fiscales Fernelis A. Rodríguez y Ángel Félix Recio demostraron que el acusado, junto a Yamaicol Domínguez Acosta, llevó a cabo un asalto a mano armada en la calle Manuela Diez, en el sector El Centro, de Bajos de Haina. La noche del 8 de septiembre de 2022, los dos hombres llegaron en una motocicleta e intentaron despojar de sus pertenencias a José Cristian Pen Severino y Caonabo Rivas Marte, quienes estaban frente a una vivienda.

Acciones del condenado

En medio del forcejeo, De los Santos Aquino realizó un disparo que impactó en el abdomen de Pen Severino, ocasionándole una grave lesión antes de huir junto a su cómplice. La rápida intervención de residentes permitió salvar la vida de la víctima, quien recibió asistencia médica de urgencia.

Las autoridades identificaron y arrestaron a los implicados tras un proceso de investigación. Domínguez Acosta también enfrenta acusaciones por estos hechos. Según el tribunal, las acciones del condenado constituyen una violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal dominicano, relativos a asociación de malhechores, robo agravado y uso de violencia con armas de fuego.

El Ministerio Público destacó que esta sentencia envía un mensaje firme a quienes atentan contra la seguridad ciudadana y reafirmó su compromiso de combatir la criminalidad en la provincia de San Cristóbal.