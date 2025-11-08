Dajabón.– Un grave accidente de tránsito registrado este sábado cerca del mediodía dejó a varias personas heridas, luego de que una yipeta cargada con haitianos en condición migratoria irregular se estrellara mientras era perseguida por unidades del Ejército de la República Dominicana (ERD).

¿Dónde ocurrió y qué provocó el accidente?



El incidente tuvo lugar en un tramo de la carretera Capotillo, próximo al distrito municipal Santiago de la Cruz, cuando el conductor del vehículo, una Kia color gris, aceleró para evadir una patrulla militar perteneciente al 10.º Batallón de Dajabón.

Durante la fuga, el chofer perdió el control, impactando con fuerza contra un poste del tendido eléctrico. A causa del choque, varios ocupantes fueron proyectados hacia el exterior del vehículo. Entre los heridos se encuentran una mujer y un niño, ambos trasladados de urgencia a un centro de salud debido a la severidad de sus lesiones.

Respuesta de las autoridades



Tras el impacto, los soldados que participaban en la persecución brindaron los primeros auxilios a los lesionados, con apoyo de residentes del lugar, mientras se coordinaba el envío de unidades médicas.

El conductor logró huir inmediatamente después del choque, por lo que las autoridades mantienen desplegado un operativo en la zona fronteriza para dar con su paradero.