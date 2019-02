La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de la violación sexual y muerte de un niño de nueve años, en un hecho ocurrido el pasado lunes en el ensanche Isabelita.

La medida de coerción fue impuesta a Miguel Ángel Reynoso Jiménez (El Negro), de 28 años, por la muerte del niño Leonardo Montero.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por disposición del tribunal.

Durante la audiencia de solicitud de medidas de coerción contra el imputado Reynoso Jiménez, el Ministerio Público presentó ante el juez evidencias testimoniales y científicas que vinculan al encartado a la violación de los artículos 303-3, 303-4, 331, 295, 296, 297, 298, 302, 304 y 434 del Código Penal Dominicano, que sancionan la violación sexual cometida con tortura y acto de barbarie en perjuicio de un menor de edad.

Otras evidencias también lo vinculan a la violación de los artículos 83 y 86 de la Ley No 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a las disposiciones contenidas en el artículo 396 literal c del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03).

Según el expediente de solicitud de coerción, en fecha 11 de febrero del mes en curso, a eso de las 12:30 de la tarde, el imputado Miguel Ángel Reynoso Jiménez, violó sexualmente, asesinó e incineró parcialmente al menor de nueve años, aprovechando que la madre del niño no se encontraba en la vivienda.