El experto agropecuario, Carlos Segura Foster, denunció que el sector registra una disminución en sus niveles de autosuficiencia alimentaria y un incremento en la dependencia de productos importados.

Según los datos suministrados por el exadministrador del Banco Agrícola, el país pasó de un promedio de autosuficiencia del 88.4% entre 2015 y 2019 a un escenario de mayor importación.

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Segura Foster señaló que el volumen de las importaciones ascendió de 102,779 toneladas métricas en 2019 a 404,977 toneladas en 2025, lo que representa un aumento de 302,198 toneladas.

En cuanto a las exportaciones, el informe indica que el volumen de productos enviados al extranjero cayó de 50,872 toneladas en 2019 a 16,354 toneladas en 2025.

Aunque el valor monetario de estas exportaciones subió de US$34.4 millones a US$61.4 millones, el dirigente atribuyó este fenómeno exclusivamente al alza de los precios internacionales y no a un incremento en la capacidad productiva.

Impacto en precio de alimentos

El impacto de estos indicadores se refleja en el costo de los alimentos. Segura Foster detalló que una canasta de productos básicos que en 2019 costaba RD$584, actualmente requiere una inversión de RD$1,019, lo que equivale a un aumento de RD$435.

Finalmente, el reporte asocia esta situación a un cambio en las políticas públicas, señalando una falta de inversión en infraestructura rural, como los caminos interparcelarios, y una preferencia por el abastecimiento externo sobre el fomento de la producción nacional.