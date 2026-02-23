El tratamiento del cáncer infantil, que según la primera dama Raquel Arbaje se ha reducido significativamente en la última década, es, junto con la atención primaria y la salud mental, una de las principales prioridades del sector salud.

Es humana y sensata la decisión de las autoridades de disponer de recursos para enfrentar un drama tan doloroso.

Personas de escasos recursos económicos tienen por lo regular que apelar a la caridad pública para tratar casos de niños víctimas de la enfermedad.

Bien que la primera dama esté cada vez más involucrada en las respuestas a los problemas sociales y de salud que afectan a la niñez más vulnerable.

Si el impacto de la enfermedad ha descendido en un 60 %, según la señora Arbaje de Abinader, hay que incrementar los esfuerzos hasta reducirlo a su mínima expresión.

Los niños víctimas de cáncer tienen derecho a la salud y a la felicidad.