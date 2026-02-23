Página Dos Primera Fila

La importancia del tratamiento del cáncer infantil en la agenda de salud pública

Por
Raquel Arbaje, primera dama de la República Dominicana

El tratamiento del cáncer infantil, que según la primera dama Raquel Arbaje se ha reducido significativamente en la última década, es, junto con la atención primaria y la salud mental, una de las principales prioridades del sector salud.

Es humana y sensata la decisión de las autoridades de disponer de recursos para enfrentar un drama tan doloroso.

Personas de escasos recursos económicos tienen por lo regular que apelar a la caridad pública para tratar casos de niños víctimas de la enfermedad.

Bien que la primera dama esté cada vez más involucrada en las respuestas a los problemas sociales y de salud que afectan a la niñez más vulnerable.

Si el impacto de la enfermedad ha descendido en un 60 %, según la señora Arbaje de Abinader, hay que incrementar los esfuerzos hasta reducirlo a su mínima expresión.

Los niños víctimas de cáncer tienen derecho a la salud y a la felicidad.

