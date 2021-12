In the Heights vuelve al Teatro Nacional Eduardo Brito

Santo Domingo.- Vuelve el musical “In The Heigts” a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con un elenco de actores y actrices nacionales.

La producción se presentará los días 27 y 28 de noviembre.

Durante un encuentro con la prensa, el productor general y director musical, Amaury Sánchez, dijo que es un reto desplegar en la “Sala grande” esta obra en todo su esplendor, contando con un equipo mágico, bajo la dirección de Waddys Jáquez, quien, según dijo, conoce esta obra mejor que nadie.

Jáquez comentó que la historia trata de Usnavi, protagonista, un dominicano de Washington Heights que ha recorrido el mundo reflejando la cultura hispana a través de las añoranzas de muchos emigrantes que residen en Estados Unidos.

“Llega a nuestra sala más representativa de teatro, para impactarnos con un montaje nunca antes visto del éxito de Broadway”, afirmó.

Los protagonistas del musical compartieron las experiencias vividas en los ensayos, así como las expectativas que tienen.

Javier Grullón será el protagonista de la trama, al encarnar al emblemático Usnavi y la novel artista Diana Ramos, interpretará a Nina, siendo este su primer rol principal.

Además contará con un elenco de grandes actores e intérpretes, como Irving Alberti (Kevin Rosario), Adalgisa Pantaleón (Abuela Claudia); JJ Sánchez (Benny), Diomary La Mala (Daniella); Ana Rivas (Camila Rosario), Alejandro Moss (Piragua); Mencía Reyes (Vanessa), Jean Luis Burgos (Sonny); Estefany Piña (Carla) y Erick Roque (Graffiti Pete).

Sobre puesta en escena

La producción artística estará a cargo de Javier Grullón, quien se diversifica en este nuevo rol que ha requerido toda su entrega y dedicación.

Mientras que la coreografía cuenta con el talento del coreógrafo Pablo Pérez, y la dirección vocal está bajo la dirección de Paola González.

La escenografía es responsabilidad de Yeimi Díaz, quien mostrará un concepto realista, que podrá ubicar a los espectadores en la trama, haciendo vívida la historia a través de su visión.

El vestuario, que evoca a nuestra cultura, estará a cargo de Enmanuel Caamaño.

Las boletas están desde ya a la venta en Uepa Tickets y en la boletería del teatro.

¿Cómo nace?

Lin-Manuel Miranda escribió el primer borrador de “In the Heights” en 1999, su segundo año de universidad. Después del show ser aceptado por la compañía de teatro estudiantil de Wesleyan University The Second Stage, trabajó en agregar «raps de estilo libre, bodagas y números de salsa». Fue representado en escena del 20 al 22 de abril de 1999.

Después de ver la obra, dos estudiantes de último año de Wesleyan, John Buffalo Mailer y Thomas Kail se acercaron a Miranda y preguntaron si la obra podría ser expandida para estar en Broadway.

En 2002, Miranda y Mailer trabajaron con el director Tommy Kail y escribieron cinco borradores diferentes de “In the Heights”.

También puedes leer: “In the heights” un sueño hecho realidad