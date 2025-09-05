Con la participación de 103 empresas de 11 países y la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue inaugurada este viernes la tercera edición de Expo Acero Santiago 2025, la feria internacional más importante del sector acero y construcción en el país.

En su discurso de apertura, Peña destacó que el evento representa una plataforma de conexión, innovación y oportunidades de negocios, consolidando a la República Dominicana como un hub regional en la industria de la construcción.

“Este encuentro refleja la visión de un país que busca siempre dar un paso más hacia un futuro de mayor competitividad y oportunidades”, expresó, al tiempo que resaltó que el sector es un aliado estratégico del gobierno en el impulso a la productividad y el crecimiento.

El evento, que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, espera recibir a más de 4,000 participantes, entre profesionales, técnicos, empresarios, estudiantes y representantes institucionales vinculados a la construcción.

Durante la ceremonia inaugural se rindió un homenaje a Colombia, país invitado, por sus aportes al desarrollo de la construcción en América Latina. El reconocimiento fue recibido por el embajador colombiano en el país, Darío Villamizar Herrera.

Asimismo, Javier Durán, director de Expo Acero, reconoció a las empresas que han respaldado el crecimiento de la feria desde sus inicios, entre ellas Acero Estrella, CIMET Constructores, TADUG, INSTRUMET y Steeltec, esta última celebrando su 25 aniversario en el marco del evento.

“Santiago es hoy un epicentro de oportunidades, y Expo Acero es una expresión concreta de ese progreso”, afirmó Durán.

La edición 2025 ofrecerá un programa integral, que incluye exhibición de maquinarias y equipos de última tecnología, un Hub de Negocios para facilitar encuentros comerciales entre empresas locales e internacionales, más de 30 ponencias técnicas y paneles especializados, así como la tercera edición del Panel Mujeres de Acero, que resalta el liderazgo femenino en el sector. También contará con actividades nocturnas para fomentar el networking y la creación de nuevas alianzas.

Con estas iniciativas, Expo Acero Santiago 2025 se perfila como un evento que no solo impulsa la innovación en la construcción en acero, sino que también fortalece el posicionamiento de la República Dominicana en la región como un destino de inversión y desarrollo.