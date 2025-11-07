Santo Domingo.– El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART) informó que este viernes retomará la prestación completa de sus servicios y operaciones en su horario regular, luego de culminar con éxito los trabajos finales del nuevo sistema de cableado eléctrico del centro de salud.

La directora del INCART, doctora Bianny Rodríguez Valdez, explicó que durante los últimos cuatro días un equipo de ingenieros y técnicos electromecánicos trabajó de manera continua, las 24 horas del día, en la instalación y ajuste del sistema, con el propósito de garantizar condiciones óptimas para el funcionamiento estable y seguro de todas las áreas del hospital.

Según los contratistas responsables, los últimos detalles técnicos se encuentran en ejecución, con miras a asegurar la entrega formal del sistema eléctrico y permitir la reanudación normal de las jornadas médicas y asistenciales, indicó la funcionaria.

La doctora Rodríguez Valdez agradeció la comprensión, paciencia y apoyo de los pacientes, familiares y colaboradores durante el proceso de adecuación, así como el respaldo del Servicio Nacional de Salud (SNS), “cuyo acompañamiento técnico y operativo ha sido clave para lograr la pronta recuperación del sistema”, destacó.

El INCART reafirmó su compromiso con la calidad, seguridad y continuidad de la atención oncológica, asegurando a la población un servicio estable, eficiente y humanizado, en consonancia con su misión institucional.