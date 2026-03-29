Santo Domingo.- Unos 41 paquetes de cocaína fueron incautados por las autoridades dominicanas en el Puerto Multimodal Caucedo, municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo.

La información la suministró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que aseguró que en el operativo participaron miembros del Ministerio Público y organismos de inteligencia del Estado.

La supuesta droga estaba ubicada en un contenedor de exportación, de acuerdo al informe.

“Por instrucciones del fiscal, se inició el protocolo de actuación, localizando en la parte del motor o aérea de climatización del contenedor, 41 paquetes de cocaína, con un peso de 42.41 kilogramos, según el análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”, señala el informe.

El contenedor, con una carga de cigarros hechos a máquina, tenía como destino el puerto de Amberes, Bélgica, en Europa.

No se informó sobre el arresto de ningún sospechoso durante el supuesto operativo. Autoridades incautan 41 kilos de cocaína en Puerto Caucedo; ningún sospechoso fue arrestado.