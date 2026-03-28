Santo Domingo.- Dentro de su firme misión de sacar de circulación las sustancias narcóticas, así como a los individuos dedicados al delito del tráfico de estupefacientes, agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, arrestaron a dos hombres, señalados como cabecillas de redes del microtráfico en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los agentes antinarcóticos, coordinados por fiscales de esa localidad, atendiendo a informes de inteligencia, intervinieron en la calle G, sector de Andrés, próximo a un taller de ebanistería, donde según denuncias, operaba un punto de venta de sustancias narcóticas.

En la intervención fueron capturados, Jose Luis Ortiz (Cacon) y Brian Juan Pablo Rosa (El Lindo), quienes al notar la presencia de los equipos operativos intentaron escapar de la persecución, sin lograr su objetivo.

En el operativo, se ocuparon 471 gramos de presunta cocaína, 79 dosis de marihuana, 10 gramos de crack, dos celulares, dinero en efectivo, entre otras evidencias.

“Cacon y el Lindo son señalados, según denuncias llegadas por distintas vías a los departamentos correspondientes, como importantes cabecillas de redes de microtráfico de drogas en localidades del municipio de Boca Chica”.

La captura y posterior sometimiento a la justicia de ambos individuos, es parte de la ardua labor operativa y coordinada para atacar y erradicar el tráfico de drogas en barrios de provincias de todo el pais.