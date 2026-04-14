Un incendio aún activo ha quemado más de 400 hectáreas de bosque al oeste de Cuba

Un incendio forestal de “muy grandes proporciones” ha quemado más de 400 hectáreas de bosque en la provincia de Pinar del Río, al oeste de Cuba, mientras continúan las labores para su control y para evitar la propagación de las llamas, informaron este martes medios estatales.

Fuerzas combinadas del Cuerpo de Guardabosques (CGB) de Pinar del Río, empresas forestales, así como campesinos, voluntarios y residentes de la zona montañosa La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre, trabajan para contener el siniestro, que inició el pasado 10 de abril, según reportó Radio Guamá.

Sin embargo, la situación se complica debido a la sequía y a la velocidad del viento, superior a 40 km/h, lo que facilita la expansión rápida del fuego y dificulta las labores de control. Así lo explicó el jefe del CGB de la provincia, Alexander Pereda, citado por la emisora local.

Pereda señaló: “Aplicamos las medidas mecanizadas y en cuanto la situación mejore, comenzamos con la reducción de material combustible. Hasta el momento hemos estado controlando áreas. El frente que más nos preocupa ahora es el de la zona suroeste, que es el que tiene más intensidad; en el resto se han minimizado las llamas y hay puntos que ya están bastante fríos”.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, el incendio no representa peligro para asentamientos poblacionales, según los reportes oficiales.

En lo que va de año, en la provincia se han registrado y extinguido 39 incendios forestales, que han afectado 197.6 hectáreas de bosques, de acuerdo con el Cuerpo de Guardabosques.

Pinar del Río, con más de 411,000 hectáreas de bosques y cerca del 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

A nivel nacional, el 96 % de los incendios forestales en Cuba ocurren entre enero y mayo, coincidiendo con la época seca. Sin embargo, estudios del CGB señalan que marzo y abril son los meses de mayor incidencia histórica, aunque los incendios pueden extenderse hasta agosto debido a la prolongación del período seco y a factores meteorológicos.

Las autoridades también advierten que algunas regiones del país presentan condiciones para incendios más intensos y de mayor magnitud, no solo por factores climáticos, sino también por acciones humanas irresponsables.