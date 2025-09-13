Los incendios forestales están reapareciendo afectando distintas zonas debido a que el país atraviesa el segundo pico del ciclo anual se ocurre regularmente entre los meses de agosto y octubre.

Ante esa realidad el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, pidió a la población a colaborar y a reportar cualquier indicio de incendio forestal en sus comunidades a través de la Línea Verde al (809) 567-4300 Ext. 8000 y vía WhatsApp: (849) 356-6400.

El último incendio se la zona montañosa de Las Cejitas, en el municipio de Jánico, provincia Santiago, ocurrió esta semana, donde según reportes preliminares, más de 600 tareas de terrenos pertenecientes a diferentes propietarios resultaron afectadas.

El Ministerio Para enfrentar la situación desplegó un equipo de alrededor de 50 brigadistas forestales provenientes de Jarabacoa, San José de las Matas y Restauración, quienes ejecutaron diversas estrategias de contención.

Durante el operativo se establecieron varias líneas de control, una de las cuales fue superada por el fuego debido a las intensas ráfagas de viento que superaron los 40 km/h, obligando a reajustar el plan de acción y, a pesar de las condiciones del tiempo, el incendio quedó bajo control.

La información la ofreció el encargado del Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente, Gerónimo Abreu.