Incursión policial en embajada de México es un error

José Jerí Presidente de Perú

Sabe que la incursión de la Policía en la sede diplomática de México es una violación al derecho internacional. Lejos de plantear esa posibilidad para arrestar a la primera ministra Betsy Chávez, quien está refugiada en la embajada, lo que debe es evitarla. Ninguna nación democrática apoyaría el atropello a la soberanía azteca.

Fátima Bosch Miss Universo

Los rumores de que México compró la corona representan una nota desagradable en su elección. El escándalo, que la organización del certamen niega, lo puso un miembro del jurado que renunció alegando falta de transparencia y una supuesta vocación secreta. Aunque no sea verdad que la corona fue comprada, quedará la duda.

Jimmy Cliff Leyenda reggae

Era uno de los más destacados exponentes del reggae. Se convirtió en leyenda y contribuyó a difundir la música de Jamaica a nivel mundial con éxitos como «Wonderful world» y muchos otros. Su muerte a los 81 años de edad priva a su país y el mundo de uno de los más aclamados exponentes del ritmo en América y el mundo.