Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este miércoles que la Depresión Tropical No. 7, formada en aguas del Atlántico, presenta condiciones para convertirse en tormenta tropical en el transcurso del día, por lo que se mantiene un monitoreo estricto de su evolución.

El sistema se localizó a las 7:00 a.m. cerca de la latitud 13.7° norte y longitud 45.9° oeste, a unos 1,905 kilómetros al este-sureste de las islas de Sotavento, en las Antillas Menores. Se mueve hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y ráfagas superiores, mientras que su presión central mínima es de 1007 milibares.

Las proyecciones indican que continuará con un movimiento hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico central y subtropical en los próximos días.

Indomet precisó que el sistema muestra un lento fortalecimiento y podría alcanzar la categoría de tormenta tropical durante la jornada.

Además, la entidad vigila otra onda tropical que emerge de las costas occidentales de África, con baja probabilidad de desarrollo en 48 horas y un 20 % en los próximos siete días.

Condiciones locales

En cuanto al clima en República Dominicana, el organismo indicó que las condiciones atmosféricas seguirán propicias para aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y noche de este miércoles, debido a la influencia de una vaguada en altura y la aproximación de una onda tropical.

Desde las primeras horas de la mañana se han registrado chubascos pasajeros en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo. Para la tarde se prevén aguaceros más fuertes en provincias como San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, Azua, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco y el Gran Santo Domingo.

El Indomet mantiene bajo alerta meteorológica a la provincia La Altagracia por riesgo de inundaciones urbanas.

Recomendaciones

La institución advirtió que, pese a las lluvias, las temperaturas se mantendrán elevadas por la temporada de verano, por lo que recomienda a la población hidratarse con frecuencia, usar ropa ligera de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde sin la debida protección.