Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que dos vaguadas continúan influyendo en las condiciones del tiempo, provocando lluvias aisladas, tronadas y ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional.

De acuerdo con la institución, desde las primeras horas de la madrugada se han registrado precipitaciones en diversos sectores de los litorales costeros del Atlántico. Entre las provincias más afectadas se encuentran La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, además de otras zonas cercanas.

Para horas de la tarde, Indomet anticipa chubascos locales acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre localidades del norte, nordeste, sureste, la Cordillera Central y áreas fronterizas del suroeste.

No obstante, el organismo señaló que ambos sistemas atmosféricos comenzarán a retirarse de manera gradual durante la noche, permitiendo la entrada de aire más seco asociado a un sistema anticiclónico, lo que contribuirá a una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

En cuanto al estado del mar, Indomet indicó que las condiciones permanecen normales en todas las costas del país, sin restricciones significativas para navegantes ni operadores de embarcaciones.

Respecto a las temperaturas, la institución explicó que se sentirán ligeramente calurosas durante el día debido a la entrada de aire fresco del noreste; sin embargo, en la noche y la madrugada se tornarán más frescas, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.