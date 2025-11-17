Santo Domingo.- Los efectos de una vaguada sobre el territorio dominicano continuarán generando aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento durante las próximas 24 horas en gran parte del país, especialmente en la costa atlántica, informó este lunes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Según el organismo, desde la madrugada del martes se presentarán chubascos puntuales sobre poblados del litoral atlántico, extendiéndose hasta las primeras horas de la mañana, debido a la incidencia directa del fenómeno atmosférico.

Indomet precisó que, aunque la mañana transcurrirá con un cielo mayormente soleado, después del mediodía la vaguada se combinará con los efectos locales, favoreciendo nublados con aguaceros dispersos sobre Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y comunidades cercanas.

También te puede interesar:

Estas precipitaciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche, antes de dar paso a un cielo con nubosidad aislada, según detalla el boletín emitido a las 6:00 de la tarde.

Indomet agregó que las temperaturas permanecerán agradables durante la noche y la madrugada por el viento del norte/noreste y las condiciones propias del otoño, aunque en el día se sentirán ligeramente calurosas.