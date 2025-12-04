Indulto oscurece la lucha de Donald Trump contra el narcotráfico

Donald Trump

Presidente Estados Unidos

El indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por tráfico de armas y de drogas a Estados Unidos ensombrece su campaña contra el narcotráfico. Aunque Hernández fue extraditado y juzgado en Nueva York él ha considerado que fue víctima de una trampa del Gobierno de Joe Biden.

Waldo Ariel Suero

Expresidente Colegio Médico

Se despidió de la presidencia del gremio con grandes logros materiales para sus miembros. Tan bien valorada fue su gestión que, como si se tratara de una dinastía, hasta impuso un heredero en la agrupación. Lo cuestionable de su ejercicio es que no dejó ningún beneficio para los pacientes. Ni siquiera la obligación en los médicos de que cumplan un horario.

Esperanza Tolentino Evangelista

Víctima

Es otra víctima de la ola de feminicidios en el país. Tenía 36 años de edad y era una destacada dirigente comunitaria en Chirino, Monte Plata. De su homicidio se acusa a su pareja, el cabo de la Policía Antonio Manuel Guzmán Santos, de 43 años. Cada feminicidio representa un conmovedor llamado contra la violencia machista.