Una pregunta a lo Rafael Herrera. ¿Cómo sabe Trump que todas las lanchas que salen de Venezuela están cargadas de drogas para llevar a su país?

¡Pánico en el PRM! El PUN ha decidido evaluar su alianza con el partido oficialista porque no le han dado lo suyo en el Gobierno. ¿Qué les parece?

Sería bueno saber, si no es mucho pedir, la razón por la que la Digesett no actúa en los casos de los vehículos mal estacionados. ¿No les parece?

El MAP consentiría una estocada a la institucionalidad si permite las cancelaciones de Zorrilla Ozuna por razones políticas. ¿De acuerdo?

El empresariado no pierde las esperanzas de que el Senado modifique la cesantía de la reforma laboral. No importa que le digan que no.

Tras la condena a 7 años de prisión el nuevo juicio a Elizabeth Silverio que ordenó la Corte Suprema parece un acto de justicia. ¿Verdad?

Nicolás Maduro ha interpretado el Nobel de la Paz a Corina Machado como un mensaje para Estados Unidos atacar a Venezuela. Y se atrinchera.

Parece un chiste que el FMI exprese inquietud sobre la fragilidad de la economía haitiana, un país estremecido por la violencia y crisis alimentaria.