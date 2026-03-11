Inespre venderá alimentos a precios especiales en la Feria Agropecuaria Nacional 2026

Santo Domingo. — El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) informó que pondrá a disposición de la población una amplia variedad de productos de la canasta básica a precios asequibles durante la Feria Agropecuaria Nacional 2026.

El director del organismo, David Herrera Díaz, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de INESPRE de garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios en eventos como ese que tienen un gran impacto social.

“Durante la Feria Agropecuaria Nacional 2026, los ciudadanos podrán adquirir una amplia gama de productos a costos asequibles”, expresó Herrera al participar en el acto de anuncio de la Feria Agropecuaria 2026, la cual estuvo encabezada por el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme y José Manuel Mallén, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos.

Indicó que el Inespre tendrá a disposición del público 65 productos de calidad y a precio justo, de los que en su mayoría son comprados directamente al productor sin intermediarios.

Dijo que tendrán disponibles carnes de pollo, res y cerdo, arroz, aceite, huevos, salami, así como plátanos, guineítos, yuca, cebolla, ajíes, verduras y una amplia gama de alimentos de consumo básico, todos con controles de calidad.

En ese sentido informó que iniciaron un proceso para la compra de un millón 750 mil libras de carne de pollo que serán vendidas en la feria.

También serán comercializados combos conteniendo los productos utilizados para la elaboración de las tradicionales habichuelas con dulce.

El director de INESPRE indicó además que la institución trabaja arduamente para alcanzar el mismo éxito logrado en la Feria Agropecuaria Nacional 2025, donde, debido a la alta demanda, el organismo tuvo que permanecer vendiendo más allá de la fecha de conclusión del evento.

Agradeció la invitación del Patronato Nacional de Ganaderos, que organiza la actividad

David Herrera Díaz invitó a la población a visitar su stand y aprovechar estas ofertas que estarán disponibles del 12 al 26 de marzo próximo en la Ciudad Ganadera.

En la actividad participaron Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; Abel Madera, director de Ganadería; Luis Carlos Fernández, vicepresidente del Patronato Nacional de Ganaderos; Alfredo Rivas, tesorero del Patronato; Maité Mallén, directora de la Feria Agropecuaria; Osmar Benítez, director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Jhonatan Rivera, de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA), empresarios, productores, entre otros.