La inflación interanual en República Dominicana fue de 4,67 % en febrero, menor en 31 puntos básicos con respecto al 4,98 % registrado en enero, informó este miércoles el Banco Central.

El organismo señaló que la inflación interanual en febrero se mantuvo dentro del rango meta del programa monetario de 4,0 % ± 1,0 % por 34 meses consecutivos, es decir, durante los dos años y diez meses transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

En cuanto a la inflación subyacente interanual, esta se situó en 4,76 %.

De acuerdo con el Banco Central, este indicador permite obtener señales más claras para la conducción de la política monetaria, ya que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez de la economía, como los alimentos con alta variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica y el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Respecto a febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,03 %, reflejando la normalización en los niveles de oferta de algunos alimentos importantes de la canasta familiar, como el pollo fresco y los plátanos en sus distintas variedades, así como otros productos agrícolas afectados por condiciones climáticas adversas asociadas a las intensas lluvias registradas a finales del año pasado y la tormenta Melissa.

El Banco Central explicó que el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de -0,56 %, debido principalmente a la disminución de precios en los plátanos verdes y maduros, el pollo fresco, los ajíes, los tomates, las batatas, las zanahorias y las papas, entre otros.

En contraste, los aumentos en los precios de los guandules verdes, el bacalao, la carne corriente de res, los refrescos y el café evitaron que la variación en este grupo fuese más negativa.

El grupo transporte presentó una variación de -0,20 %, sustentada principalmente en las reducciones de precios de los automóviles, a pesar de las alzas en las tarifas del pasaje aéreo y los servicios de reparación de vehículos.

Por otro lado, el grupo restaurantes y hoteles registró una tasa de 0,75 % en el IPC, debido a incrementos en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento y el servicio de pollo.