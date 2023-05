Informe controversial

Los cuestionamientos al informe de la comisión bicameral sobre la reforma de la ley de seguridad social son para que las cámaras legislativas no festinen la aprobación de un proyecto que, por su trascendencia, debe contar con el visto bueno de todos los sectores.

La reforma de la ley 87-01 ha debido abordarse desde hace tiempo. No es ningún secreto que se trata de una necesidad para mejorar los servicios y blindar e incrementar los beneficios de los fondos de pensiones.

Pero no para convertirse en una carga para el Estado ni mucho menos contribuir, como se ha advertido, a propiciar un déficit fiscal.

El populismo debe ser desterrado del proyecto para evitar que en lugar de beneficiar la reforma afecte a los trabajadores.

Se ha observado que la propuesta deja sin protección a los trabajadores independientes e informales, entre los que figuran los que teletrabajan.

Los legisladores, si en verdad persiguen beneficiar y no engatusar a los trabajadores tienen que actuar con la mayor responsabilidad al abordar la reforma. Que el sistema no haya cumplido a cabalidad sus objetivos no es para propiciar lo que puede ser un salto al vacío.