Santo Domingo.- El director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos, afirmó este miércoles que la institución se ha convertido en uno de los motores principales de empleabilidad y reconversión laboral del país, con resultados que, según dijo, superan ampliamente los de otros subsistemas educativos.

Santos informó que en el programa de formación dual, el de mayor cercanía directa con el sector productivo, “el 80% del que hace un programa dual se queda trabajando en la empresa”, dijo durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Agregó que, en términos generales, “por lo menos, la tasa de empleabilidad es por el 65%”, explicando que muchos participantes toman más de un curso hasta lograr colocarse: “tal vez con el primer curso no consiguen empleo, pero consiguen con el segundo”.

El director subrayó que INFOTEP funciona como un mecanismo efectivo para enfrentar el desempleo juvenil.

“El INFOTEP es una respuesta a lo que llaman Nini, a los jóvenes sin empleo y sin estudio. El INFOTEP es una respuesta al abandono temprano de la escuela. E incluso el INFOTEP es una respuesta a aquellos que hacen una carrera completa, pero no aprenden nada práctico”.

Santos insistió en que la institución no se basa en un modelo académico tradicional, sino en la empleabilidad inmediata: “Nosotros no hacemos educación, sino formación. O sea, nosotros preparamos a la gente para trabajar”.

Añadió que el sistema permite transiciones horizontales entre oficios: “Si yo estoy trabajando en algo que no va a tener empleo, voy a otro oficio”.

Al referirse al alcance nacional del organismo, destacó las cifras acumuladas de formación:

“En estos años INFOTEP ha formado alrededor de 9 millones de personas, pero ha emitido 14 millones de certificados. Porque hay gente que ha hecho más de una carrera”.

Santos aseguró que la alta demanda es una señal clara del impacto y la credibilidad de la institución:

“Donde quiera que se abra un centro del INFOTEP se dispara la matrícula. Hay más demanda que espacio”. Incluso en cursos muy solicitados como inglés, explicó que las plazas suelen llenarse de inmediato.

Finalmente, destacó el ambiente disciplinario interno como un valor agregado del modelo de capacitación: «En el instituto no hay indisciplina. En el instituto no hay bullying. En el instituto no hay pelea de estudiantes… y a los que lo hacen, lo sacamos”.