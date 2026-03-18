Ingenieros dominicanos en Nueva York apoyan demanda ante el Congreso de RD

Un grupo de ingenieros dominicanos que viven en esta ciudad expresó su apoyo a sus colegas en la República Dominicana, quienes están reclamando que el Congreso le dé prioridad a la corrección del proyecto de ley que busca saldar la deuda histórica del Estado con contratistas de obras públicas.

Entre los profesionales que respaldan esta causa están Wilson Madera, Leonardo Cabrera, Luis Rodríguez, Ernesto de los Santos, Clara Reyna, Nelson Amarante, Francisco Ortiz y Víctor del Rosario. Ellos explican que esta situación afecta a decenas de constructores que realizaron trabajos para el Estado hace más de 20 y hasta 30 años, y que aún no han recibido el pago correspondiente.

Destacan que muchas de esas obras siguen siendo utilizadas hoy en día, como escuelas, carreteras y otras infraestructuras importantes, de las cuales el Estado se ha beneficiado sin haber cumplido con esos pagos.

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También, apoyando lo dicho por el ingeniero Miguel Liberato, vocero del Comité Institucional Codiano (CIC), que la observación hecha por el Poder Ejecutivo puede ser una oportunidad para mejorar el proyecto de ley y reconocer formalmente la deuda.

En ese mismo sentido, consideran que deben crearse mecanismos distintos para validar y pagar la deuda, tomando en cuenta que cada caso puede tener situaciones legales diferentes.

Además, entienden que la comisión especial de la Cámara de Diputados debe rendir su informe en un tiempo razonable, para evitar que el proceso siga retrasándose y los afectados tengan que esperar más.

Liberato ha insistido en que estas obras sí existen, fueron realizadas y entregadas al Estado, por lo que lo único pendiente es cumplir con el pago.

Los ingenieros destacan que saldar esta deuda no solo sería un acto de justicia, sino también una forma de fortalecer la credibilidad del Estado dominicano, demostrando que cumple con sus compromisos. Por eso, hacen un llamado a los legisladores para que le den prioridad al tema y lo resuelvan lo antes posible.