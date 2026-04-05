Santo Domingo.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que ya dio inició este domingo de Resurrección, al tradicional carreteo simultáneo en distintas autopistas y carreteras del país, como parte del operativo preventivo por el retorno masivo de vacacionistas tras el asueto de Semana Santa.

El operativo que trascurre la tarde de hoy, tiene como objetivo regular la velocidad de los vehículos, organizar el flujo vehicular y reducir los accidentes de tránsito durante el desplazamiento de miles de conductores hacia sus hogares.

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La institución reiteró su llamado a los conductores a respetar las indicaciones de los agentes, mantener una velocidad prudente, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar el cinturón de seguridad, como medidas clave para prevenir incidentes.

DIGESETT realiza carreteo de prevención este Domingo de Resurrección en Las Americas./Foto y video Alberto Calvo

Asimismo, destacó que este carreteo se realiza en coordinación con otras entidades de seguridad vial, con el propósito de garantizar un retorno seguro y proteger la vida de los ciudadanos durante este asueto.

Lugares específicos

Desde tempranas horas, agentes de la Digesett se encuentran desplegados en puntos estratégicos. En la autopista 6 de Noviembre, el carreteo se desarrolla desde el puente Lucas Díaz hasta el peaje; mientras que en la autopista Duarte, tramo II, abarca desde el Aeropuerto del Cibao hasta Sabana del Puerto, y en el tramo I, desde Loma Miranda hasta la Circunvalación Santo Domingo.

El operativo también se extiende a importantes zonas turísticas, incluyendo el bulevar Turístico Punta Cana, desde el destacamento de Punta Cana hasta el cruce de Hato Mayor, así como la Autovía del Este, desde el elevado del cruce de Hato Mayor hasta el puente Juan Carlos.