Inicia Dominican Film Festival in New York 2025

EE.UU._ Con más de 70 películas en cartelera y una programación cargada de actividades, el Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) abrió oficialmente este jueves su décimo cuarta edición, reafirmándose como uno de los principales escaparates del cine dominicano fuera del país.

La ceremonia de apertura se realizó en el United Palace, en el corazón de Washington Heights, espacio emblemático para la diáspora dominicana en Nueva York. Ante un público que superó las 3,000 personas, se estrenó internacionalmente la película “Los Rechazados: Operación Submarino”, dirigida por Yasser Michelén.

El fundador y director del festival, Armando Guareño, resaltó el valor cultural de esta edición y el rol de la comunidad criolla en la escena cinematográfica.

“Este festival es la mayor vitrina del cine dominicano en el exterior, y celebra el impacto cultural y social de nuestra gente en Nueva York y en el mundo”, afirmó.

Las proyecciones se llevarán a cabo en la sede principal del festival, el AMC Empire 25 (234 W 42nd Street), así como en el Alianza Dominicana Cultural Center, donde también se impartirán talleres gratuitos abiertos al público.

El evento concluirá el martes 28 de octubre con la exhibición de “Carlota la más Barrial”, una historia que narra la vida de Carlota, una mujer de espíritu combativo que se convierte en la voz de su barrio en Villa Hermosa mientras enfrenta a una peligrosa banda.