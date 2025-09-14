Inician nuevas restricciones de giros a la izquierda en la Kennedy con Núñez de Cáceres

Santo Domingo, R.D. – Desde este domingo, 14 de septiembre, entraron en vigor nuevas restricciones de tránsito en la intersección de las avenidas John F. Kennedy con José Núñez de Cáceres, como parte de la segunda etapa de la cuarta fase del plan «RD se Mueve», implementado por el Gabinete de Transporte. Esta medida busca reducir la congestión vehicular en uno de los puntos más transitados del Distrito Nacional.

Desde tempranas horas de la mañana, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se desplegaron en la zona para orientar a los conductores sobre los nuevos cambios viales. Muchos ciudadanos se mostraron sorprendidos, ya que se enteraron de la medida el mismo día de su implementación.

Como parte de la reconfiguración del flujo vehicular, se eliminaron los giros a la izquierda en la referida intersección, tanto en sentido este-sur como oeste-norte, reduciendo de cuatro a tres las fases del semáforo. Conos de seguridad fueron colocados para impedir el paso por las vías que anteriormente permitían este tipo de giros.

Rutas alternas disponibles

Para los conductores que habitualmente realizaban el giro desde el este hacia el sur de la Núñez de Cáceres, se estableció la siguiente ruta alterna:

Tomar la calle Primera

Girar a la izquierda en la calle Margarita

Continuar por la calle Gardenia hasta incorporarse nuevamente al sur de la Núñez de Cáceres y cruzar la avenida Kennedy

Estas modificaciones forman parte del esfuerzo coordinado de las autoridades para agilizar el tránsito y mejorar la movilidad urbana en Santo Domingo, especialmente en horas pico.

Las autoridades exhortan a los conductores a estar atentos a la señalización vial y a planificar sus rutas con anticipación para evitar contratiempos. Además, recordaron que estas medidas son parte de un plan integral que continuará implementándose de forma gradual en otros puntos críticos del Gran Santo Domingo.