Santo Domingo. – El expresidente de la República y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, lanzó duras críticas contra el actual gobierno, acusándolo de sostener un discurso que, según dijo, no refleja la realidad de los dominicanos, marcada por el alto costo de la vida, la inseguridad y la falta de empleo.

Durante una asamblea general del PLD en el sector Las Caobas, Medina cuestionó que desde el oficialismo se promueva una imagen de progreso que, a su entender, no corresponde con las necesidades más urgentes del país.

“En su discurso quieren presentarse como superiores al gobierno nuestro. Dicen que hicieron más obras que todo el gobierno. Mentira. Dicen que han construido tantas obras como nosotros. Mentira. Dicen que han construido carreteras, viviendas. Mentira”, afirmó el exmandatario.

El líder opositor recalcó que la población enfrenta problemas serios que no se resuelven con propaganda política.

“Mi consejo es que dejen de tratar de convencer con discurso a las dominicanas y los dominicanos. Que no los traten como idiotas, porque la gente sabe que el gobierno no ha hecho lo que vendieron. Tienen un pueblo desilusionado, frustrado, desencantado. Y no lo van a reconquistar con discurso”, expresó.

Medina advirtió que, si la gestión no rectifica, se encamina a un revés electoral en las elecciones de 2028.

Leer:

“Porque el camino por el que van, no lo salvará nadie de la derrota”, señaló.

El acto, que contó con la juramentación de nuevos miembros en las filas del PLD, fue presentado por la dirigencia como parte del proceso de reorganización y fortalecimiento interno del partido, en miras de reconectar con los sectores sociales más golpeados por la situación económica actual.