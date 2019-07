Por suerte o desgracia, la globalización nos conectó, nos interrelacionó.

Lo que pasa en un país repercute y preocupa en otro a miles de kilómetros e historia entre ambos.

El comercio, la política, las guerras, las ideologías, la tecnología, globalmente nos interconecta.

Por eso quizás algunos piensen que es normal y lógica la preocupación de EU por las consecuencias que pueda acarrear la reelección al país.

Pero en verdad lo que debiera es llenarnos de vergüenza ese acto de prepotencia injerencista del gobierno americano, avergonzarnos de que se sientan con la autoridad y el derecho de decirle a nuestro presidente qué debe o no hacer, un presidente no puede permite eso.

En realidad ni a Pompeo ni a Trump les importa un comino si Danilo se reelige o no….para ellos eso no es problema.

Al establishment de USA lo que le importa es que, con o sin reelección, se mantenga la estabilidad del país para preservar sus intereses geopolíticos y económicos, cuidar sus intereses frente a China, controlar nuestras relaciones con Venezuela y Cuba. Simplemente no quieren estallidos sociales ni desestabilización, ya con Venezuela tienen.

Los que se están regodeando con esa vergüenza nacional deberían revisarse, porque esto es un inaceptable acto de injerencia. No se es patriota de manera selectiva

Ayer defendíamos nuestra soberanía hoy apoyamos este irrespeto solo porque coyunturalmente me resulta cómodo. Seamos políticamente coherentes y respetémonos.

No estoy de acuerdo con la reelección, es mi derecho como dominicano y si queremos o no reelección es decisión soberana del pueblo que ya se ha manifestado mayoritariamente en contra de ella pero por decisión propia no de Trump ni Pompeo.

Seremos pobres, pequeños y atrasados pero debemos convencernos nosotros mismos que somos un país libre y soberano si no toda esa sangre joven derramada fue en vano.

La falta de fortaleza ideológica y conciencia de nación, la actitud sumisa y timorata de los gobiernos dominicanos no les permite entender, porque no les conviene, que ya hace tiempo República Dominicana calza pantalones largos

Miguel Vargas no llamó a Trump para manifestarle nuestra preocupación por las deportaciones o para quejarse por los pronunciamientos sobre el establecimiento de nuestras relaciones con China. Somos un país Libre y Soberano?….en verdad, a este punto, todo este artículo es pura teoría.