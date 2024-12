Injusticia con Ucrania

El doctor Balaguer quintaesenció su «Balaguer es la paz» cuando en 1966 dijo: la República Dominicana lo que necesita es “la paz de los códigos y no de los cementerios”. Ese mensaje acompañado de “ni injusticia ni privilegios” chocó con la situación imperante que obligó a cometer abusos para evitar el desorden. También Goethe, conservador, fraseó: “Prefiero cometer una injusticia que soportar el desorden”.

Visto así, Ucrania no se merece una solución basada en la injusticia, sino una paz basada en los códigos, en la Carta de Naciones Unidas que protege al país agredido y no al agresor; no la paz de los cementerios como propone el ultra conservador Trump, que sería un desafuero y un caos a la vez.

En sus complicidades con el zar de Rusia, el presidente electo designó al ultraderechista ex?general Keith Kellogg como «negociador», ¡¡parcial de Putin!!, quien ha diseñado el siniestro plan de que Estados Unidos se descuelgue del consenso europeo de seguir ayudando a Ucrania para resistir la ocupación rusa. Es decir, sólo ha sido nominado y ya la injusticia se alcanza a ver.

Y no hay nada dudoso en la táctica que atenta, con hechos, contra la integridad de un país que ve inmolarse a su juventud defendiéndolo. Mientras tanto, Trump y sus megaricos, como los oligarcas del Kremlin, juegan al destino de una Europa que ha venido fortaleciendo su defensa y solidaridad, recuperándose de las embestidas dinamiteras y de la estampida de todos los acuerdos que fue su proceder y es su perfil.

Todo lo contrario a la política de impulsar los valores democráticos de Occidente, el trumpismo, presentándose como amante de la paz, lo hace defendiendo a un propulsor de la guerra que tiene 24 años destrozando (más años por separado que Julio Cesar, Napoleón y Hitler) países y protegiendo a genocidas. Por tanto, lo que necesita Ucrania es una paz justa, y no está de más recordar que la solución posible es el retiro del invasor ruso.