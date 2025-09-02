Santo Domingo, R.D. – El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) anunció este martes la suspensión temporal de los envíos de mercancías hacia Estados Unidos, como respuesta a la reciente eliminación de la exención arancelaria conocida como de minimis, implementada por el gobierno estadounidense desde el pasado 29 de agosto.

Dicha exención permitía el ingreso libre de impuestos de paquetes cuyo valor no superaba un umbral determinado. Sin embargo, con su eliminación, todos los envíos dirigidos a territorio estadounidense estarán sujetos al pago de impuestos y aranceles aduaneros, sin importar su valor declarado.

INPOSDOM explicó que la suspensión se mantendrá hasta que se definan los nuevos protocolos oficiales y se coordinen los procesos correspondientes con las autoridades aduaneras competentes.

La medida no afecta los envíos de correspondencia (cartas y documentos), ni los paquetes identificados como regalos dirigidos a familiares o amigos, cuyo valor no exceda los US$100, siempre que estén claramente marcados como “regalo”.

La institución advirtió que los tiempos de entrega podrían extenderse debido a inspecciones adicionales y que cualquier inconsistencia en la declaración de contenido o valor podría ocasionar la devolución del paquete a su país de origen.

INPOSDOM instó a los usuarios a realizar sus envíos de forma transparente, declarando correctamente el contenido y valor de los mismos, y a mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre nuevas disposiciones relacionadas con este proceso.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con un servicio postal eficiente, seguro y ajustado a las normativas internacionales vigentes.