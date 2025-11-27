El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, manifestó que la decisión del presidente Luis Abinader que cede al gobierno norteamericano el uso de una parte restringida de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) es “muy delicada”, genera preocupación y amerita mucha ponderación.

La entidad patriótica convocó a su junta directiva a “una reunión de urgencia” para discutir los alcances de esa medida.

Ayer, durante un encuentro con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, Abinader informó al país que autorizó a la nación norteamericana el uso de zonas restringidas de San Isidro y del AILA para el transporte de equipos y personal técnico, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

El Instituto Duartiano expresó que “esa decisión resulta muy delicada, por tanto, genera preocupación y amerita de mucha ponderación, toda vez que involucra el tema de la soberanía, la cual, conforme a nuestra Constitución, reside en el pueblo dominicano”.

Reunión Urgente

Gómez Ramírez dijo que esa entidad tiene la responsabilidad de inmiscuirse en el tema “como órgano patriótico, responsable de velar por la integridad territorial de nuestra nación, siguiendo estrictamente el pensamiento y la intransigente postura de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte y Díez”.

En ese sentido, dijo que el Instituto Duartiano convocó a una reunión urgente de su junta directiva para fijar posición pública acerca de la medida presidencial.

“Nuestra entidad está fuertemente comprometida con los supremos intereses del pueblo dominicano, y con ello tributamos al líder trinitario y a todos los hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas en aras de la libertad, la soberanía y nuestra independencia nacional”, dijo.

