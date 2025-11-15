Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader entregó este viernes 360 nuevos apartamentos del Plan Mi Vivienda en Ciudad Real San Luis, elevando a 760 las familias que ya cuentan con un hogar seguro en esta comunidad. Esta nueva entrega refuerza el compromiso del Gobierno de seguir ampliando el acceso a viviendas dignas y transformar la calidad de vida de miles de dominicanos en todo el país.

En una jornada cargada de emoción para cientos de familias que ven materializado un sueño largamente esperado, el mandatario, acompañado del ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, entregó las nuevas unidades habitacionales, fortaleciendo la misión de garantizar un techo seguro para miles de ciudadanos.

Durante el acto, el ministro Carlos Bonilla destacó que este avance del proyecto demuestra que para el presidente Abinader la vivienda es una prioridad nacional: “Cada llave entregada representa esperanza, futuro y una vida más digna para una familia dominicana”.

El ministro explicó que el residencial Ciudad Real San Luis encarna la visión del Gobierno de ofrecer espacios seguros, planificados y con acceso a servicios esenciales, gracias a un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado —incluyendo al Banco de Reservas, la Contraloría, la Tesorería y la Presidencia— con una inversión que supera los 843 millones de pesos.

Bonilla precisó que, una vez concluido, este proyecto contará con más de 1,000 apartamentos, diseñados para brindar bienestar, áreas verdes, zonas de juego y espacios comunes seguros. Subrayó además que estas 360 nuevas unidades se suman a las más de 400 ya entregadas en etapas anteriores, alcanzando así un total de 760 familias beneficiadas en San Luis.

“Detrás de cada vivienda hay historias reales de esfuerzo y superación; este proyecto, presidente, demuestra que su visión de la vivienda como herramienta de igualdad y oportunidades hoy se está convirtiendo en realidad”, afirmó.

De su lado, el gerente de Proyectos de Constructora Bisonó, Brandon Paniagua, anunció el inicio del nuevo proyecto residencial Jacagua, en Santiago, el primero que la empresa desarrollará bajo el Plan Mi Vivienda en esa provincia, con un total de 792 apartamentos.

Destacó que este crecimiento es posible gracias a la visión del presidente Abinader, quien ha colocado la vivienda social como una prioridad mediante subsidios, financiamientos asequibles y procesos transparentes.

En tanto, el senador Antonio Taveras resaltó que esta entrega no solo representa una llave, sino dignidad para cientos de familias que hoy acceden a viviendas seguras, sin el temor a desalojos. Recordó que el derecho a una vivienda es un mandato constitucional y que el país arrastraba una deuda histórica en esta materia y felicitó al presidente Abinader por su compromiso con las familias más vulnerables.

Los apartamentos de este proyecto cuentan con 2 y 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, parqueos, áreas de juegos infantiles y gazebo para actividades comunitarias. Cada espacio ha sido diseñado para promover la convivencia, la comodidad y el desarrollo familiar.

Además, el residencial está ubicado en una zona estratégica, cercano al Hospital Municipal El Almirante, destacamento policial, cuerpo de bomberos, entidades bancarias, supermercados, transporte público, escuelas primarias, un estadio de softbol y el Instituto Técnico Superior Comunitario.

Con estas 360 nuevas viviendas, el Gobierno reafirma su compromiso de reducir el déficit habitacional y ofrecer oportunidades reales a miles de familias de ingresos medios y bajos.

Estuvieron presentes la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Presidencia, Alexis Jiménez; la directora de la Junta Municipal de San Luis, Wendy Noribel Cepeda Polanco; el vicepresidente ejecutivo senior del Banco de Reservas, Juan Mustafá; los directores Rafael Burgos, Modesto Guzmán y Roberto Polanco; el titular del Fondo Nacional de la Vivienda con Vivienda, John Anderson; el vicepresidente de Constructora Bisonó, Juan Antonio Bisonó, y los diputados Yancarlos Simanca, Altagracia de los Santos, Pedro Julio Alcántara y Abelardo Rutinel.