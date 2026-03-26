Interés vs. inteligencia

Durante años hemos escuchado que la inteligencia es el principal motor del éxito. Se admira al brillante, al rápido, al que parece tener respuestas para todo.

Sin embargo, la experiencia y la observación cuidadosa de la vida real nos enseña una verdad menos glamorosa, pero mucho más poderosa: el interés, entendido como disciplina, constancia y propósito, suele imponerse a la inteligencia.

No es raro ver personas con grandes capacidades quedarse a mitad de camino, mientras otras, quizá menos dotadas, logran resultados extraordinarios. ¿La diferencia? El interés sostenido. Esa fuerza silenciosa que empuja a levantarse temprano, cumplir con lo prometido, insistir cuando nadie está mirando y continuar incluso cuando no hay aplausos.

De ahí la frase, tan sencilla como profunda: “La inteligencia es la que ayuda a su dueño”. Pero solo ayuda si ese dueño la pone a trabajar.

La juventud de hoy enfrenta un mundo de inmediatez, donde todo parece lograrse con rapidez. Redes sociales, gratificación instantánea y modelos de éxito superficial pueden distorsionar el verdadero camino. Por eso, más que nunca, es necesario enseñar desde temprano el valor del esfuerzo cotidiano.

Ser puntual no es un detalle menor; es respeto por el tiempo propio y ajeno. Cumplir la palabra empeñada no es una formalidad; es la base de la credibilidad. Proponerse sacar buenas notas no es solo un requisito escolar; es un ejercicio de compromiso personal.

Pero la formación no se limita a lo académico. Decir “buenos días”, respetar a los mayores, arreglar la propia cama o colaborar en el orden del hogar son pequeñas acciones que construyen carácter. Son hábitos que, repetidos día tras día, moldean ciudadanos responsables y conscientes. Enseñan que la vida no se trata solo de derechos, sino también de deberes.

Igualmente importante es aprender a darle valor a las cosas. En una sociedad donde el consumo es fácil, resulta esencial que los jóvenes comprendan que cada logro tiene un costo. Ganarse sus propios antojos, ahorrar para comprar lo que desean, les permite apreciar el esfuerzo detrás de cada adquisición. Nada fortalece más el carácter que entender que lo obtenido con sacrificio se cuida mejor.

A los padres les corresponde un rol decisivo. Aun cuando tengan la capacidad económica para proveerlo todo, es fundamental que sus hijos conozcan el origen de ese bienestar: trabajo intenso, honesto y sostenido en el tiempo. Ese ejemplo vale más que cualquier discurso. Enseñarles que ellos también deben ganarse lo suyo no es dureza; es preparación para la vida.

Al final, la inteligencia abre puertas, pero es el interés quien las mantiene abiertas. La verdadera ventaja no está en saber más, sino en hacer más con lo que se sabe.