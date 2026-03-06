PLD advierte que pago de intereses de la deuda igualará el 4% de Educación

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó hoy que el pago de los intereses de la deuda para este año alcanzará el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), justamente el mismo porcentaje que se destina al sistema educativo preuniversitario.

Zoraima Cuello, vicepresidente de ese partido, sostuvo que eso obedece al mal manejo de la política del actual Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la cual, a su vez, la calificó de desastrosa.

Entrevistada en el periódico El Nacional, la dirigente opositora advirtió que el ritmo de endeudamiento ha alcanzado niveles alarmantes que comprometen la estabilidad económica el país en el futuro próximo.

intereses

Para sustentar su posición, Cuello indicó que solo para el pago de intereses de la deuda, el Gobierno destinará este año RD$328,000 millones, recursos que precisa están contemplados en el Presupuesto General del Estado.

«El problema de la deuda es de una gravedad tal que, para el año 2026, el pago de intereses anuales rondará los RD$328,000 millones, lo que equivale a casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB)», expuso.

Según la vicepresidenta del PLD, en los últimos cinco años, las autoridades han duplicado la deuda pública, algo que debe generar preocupación de manera colectiva.

Detalló que en el tiempo establecido, la deuda interna se ha prácticamente duplicado, pasando de US$35,000 a US$61,000 millones, mientras que la consolidada alcanzó los US$71,000 millones, comportamiento al que entiende debe ponérsele un “stop” urgente.

Sostuvo que esa política de préstamos “desenfrenados” del Gobierno, es muy contraria a la posición del PRM cuando se encontraba fuera del poder

Justicia

Cuello definió como una “quimera” la llamada justicia independiente, ya que todavía no se ha producido una sentencia condenatoria contra algún dirigente del PLD y puso de ejemplo a Freddy Hidalgo, quien fue descargado en los tribunales.

“Ciertamente nosotros aspiramos a tener una justicia independiente, donde aquel que contravenga las leyes pague por eso, pero siempre en el marco de la justicia”, dijo.

Al abordar los casos de corrupción, Cuello criticó el hecho de que muchos procesos carecen de evidencia palpable y argumentos jurídicos, por lo que consideró que las acciones se tratan de una persecución contra el PLD.

PLD

Cuello también se refirió a la situación interna del PLD, partido que afirma compite por la primera posición con el PRM, relegando a una tercera posición a la Fuerza del Pueblo. Expuso que la organización se muestra actualmente cohesionada, disciplinada y saliendo bien de sus procesos internos.

“Tenemos encuestas donde el PLD compite por el primer lugar porque la ciudadanía percibe que con el PLD se vivía mejor», tras señalar que la entidad política trabaja en una fase de nominación de aspirantes a la candidatura presidencial para el 2028, proceso del que entiende saldrán fortalecidos a pesar de las diferencias de algunos precandidatos.

Para Cuello, por el crecimiento electoral que ha tenido, hoy el partido de la estrella amarilla tiene un “gran olor a poder” para el 2028, lo que motivado que dirigentes de otros partidos de oposición se acerquen para buscar una posible alianza.

Electricidad

También se refirió al tema eléctrico, calificándola como un retroceso, ya que existir ahora más apagones y el déficit continúa incrementándose.

Expuso que la tecnoeléctrica Punta Catalina, instalada por el Gobierno de Danilo Medina en la provincia de Peravia, está dejando grandes dividendos de ganancias al Estado dominicano.

“Punta Catalina es actualmente la empresa pública más rentable, generando beneficios de unos 250 millones de dólares anuales y ahorros de 300 millones por energía generada, superando en utilidades a Refidomsa y al Banco de Reservas.

Sostiene que esta empresa contrasta con la contratación de barcazas en Azua, cuyo costo triplica al de Punta Catalina y sobre las cuales, apunta, el Gobierno se niega a dar información financiera alegando que son «contratos privados».