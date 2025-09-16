HATO MAYOR.– El Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de Faride Raful, dispuso la prohibición de caravanas y carreras de motocicletas durante las fiestas patronales de Hato Mayor, con el propósito de prevenir accidentes y erradicar las competencias clandestinas que solían realizarse en estas celebraciones.

La medida ha sido bien recibida por la población, que recuerda los trágicos incidentes ocurridos en años anteriores, cuando varias personas perdieron la vida o resultaron heridas en medio de estas actividades.

Como parte de la disposición, se han ejecutado operativos de control encabezados por el coronel Robert Abreu de Jesús, en los que se han incautado motocicletas con mofles ruidosos y se ha detenido a jóvenes por alteración del orden público.

Pese a la suspensión de las caravanas, se mantienen las tradiciones culturales como los atabales en la ramada de Media Chiva, una práctica con más de tres décadas de arraigo en la comunidad.